Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen gesucht - Raub auf der Schlachtholfstraße

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen (02:30 Uhr) wurde ein 25-Jähriger auf dem Rückweg zwischen der "Schlachthofstraße" und dem "Bahndamm" von vier bis fünf Jugendlichen angegriffen und überfallen. Die Jugendlichen haben direkt auf den Osnabrücker eingeschlagen und eingetreten. Als er am Boden lag, hatten die Täter ihm seine Wertgegenstände aus der Jacke gezogen und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um vier bis fünf Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren halten. Sie sollen südländisch ausgesehen haben und eine Person habe eine Maske getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3603 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell