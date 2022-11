POL-OS: Bramsche - Fund einer Splitterbombe auf einem Truppenübungsplatz

Osnabrück (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr eine 33-Jährige gegen 17:50 Uhr die Lotter Straße in Richtung stadtauswärts, als sie mit ihrem Renault in den Gegenverkehr geriet. Der Renault kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi. Die 71-jährige Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Die 33-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. An den ...

