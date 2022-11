Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 5 PKW bei Unfall an der Sutthausener Straße beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Sutthausener Straße, bei dem insgesamt fünf PKW beschädigt wurden. Ein 71-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz in Richtung stadteinwärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen auf einem Parkstreifen stehenden VW fuhr. Der VW wurde dabei auf drei dahinter geparkte Fahrzeuge aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der VW und der Mercedes des 71-jährigen Georgsmarienhütters waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Polizeibeamten gehen derzeitig von einer gesundheitlichen Unfallursache aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

