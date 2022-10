Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Pritschenwagen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Montagmorgen (31.10.2022) um 05:20 Uhr kam es in der Franz-Zang-Straße in Ludwigshafen zu einem Brand in der Nähe der dortigen Berufsbildenden Schule. Ein unter einem Carport geparkter Mercedes-Benz Pritschenwagen, sowie danebenstehende Mülltonnen waren gänzlich ausgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem Fensterscheiben der benachbarten Schule, sowie in der Nähe befindliche Bäume beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell