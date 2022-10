Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, eskalierte ein Streit auf dem Berliner Platz. Im Rahmen des Streits habe ein 29-Jähriger mit einer Bierflasche in Richtung des Oberkörperbereichs eines 26-Jährigen geschlagen. Dieser schlug daraufhin dem 29 Jahre alten Mann mit der Faust in das Gesicht. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon. Bei dem 29-Jährigen konnten Polizeikräfte eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Im Anschluss erhielten beide einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Ca. eine Stunde später erschien der 29-Jährige, trotz des Platzverweises, erneut auf dem Berliner Platz und verhielt sich wieder aggressiv. Er wurde deshalb von Polizeikräften in Gewahrsam genommen. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell