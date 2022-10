POL-W: W Unfallverursacherin gesucht - Radfahrer verletzt

Wuppertal (ots) - Am 15.10.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einer Kurve der Remscheider Straße, bei dem ein 79-jähriger VW-Fahrer und ein 73-jähriger Ford-Fahrer verletzt wurden. Der 79-Jährige befuhr die Remscheider Straße in Richtung Solingen, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit dem Auto des 73-Jährigen frontal zusammen. Beide ...

