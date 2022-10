PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mutiger Passant in Eschborn verletzt +++ Diebstahlsdelikte auf Baustellen in Bad Soden und Kriftel +++ Einbrecher auf Kita-Gelände unterwegs

Hofheim (ots)

1. Mutiger Passant von flüchtendem Ladendieb verletzt, Eschborn, Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße, Montag, 10.10.2022, 18:00 Uhr

(jn)In Eschborn hat am Montagabend ein 32-jähriger Mann einen ertappten Ladendieb aufgehalten. Dabei biss der Flüchtende zu und verletzte den mutigen Passanten, der den Tatverdächtigen der kurz darauf eintreffenden Polizei übergeben konnte.

Den Angaben mehrerer Zeugen folgend, versuchte ein 56-jähriger, wohnsitzloser Mann gegen 18:00 Uhr unter anderem Alkohol in einem Geschäft in der Rudolf-Diesel-Straße zu entwenden. Beim Verlassen des Geschäftes sprachen ihn Mitarbeiter auf den Diebstahl an, woraufhin er umgehend flüchtete und hierfür zunächst ein Fahrrad nutzen wollte. Dies misslang, so dass er das Velo zurückließ und seine Flucht fußläufig fortsetzte. Der mutige Passant hatte den Vorfall zuvor aufmerksam beobachtet. Er hinderte den augenscheinlichen Ladendieb an einer weiteren Flucht, indem er sich dem Mann in den Wegstellte, ihn festhielt und überwältigte. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Gerangel zwischen dem 32-Jährigen und dem 56-jährigen Tatverdächtigen, im Rahmen dessen der 56-Jährige zugebissen haben soll und den 32-Jährigen verletzte. Gleichwohl hielt dieser den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.

In der Folge wurde der leicht alkoholisierte 56-Jährige festgenommen und zur Polizeistation in Eschborn verbracht. Ihn erwarten nun Verfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahles sowie Körperverletzung. Nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft in Frankfurt am Main wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Rüttelplatten von Baustelle entwendet, Bad Soden am Taunus, Leharweg, Samstag, 08.10.2022, 13:30 Uhr bis Montag, 10.10.2022, 07:00 Uhr

(jn)Auf zwei Rüttelplatten hatten es unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Samstag und Montag abgesehen, die sie auf einer Bad Sodener Baustelle entdeckt hatten. Die Diebe betraten die Baustelle im Leharweg und bewegten zunächst einen Bagger, dessen Schaufel zur Sicherung der einen Rüttelplatte in Position gebracht worden war. Mit dieser sowie einer weiteren Rüttelplatte traten die Unbekannten im weiteren Verlauf die Flucht in einem Kraftfahrzeug an, auf welches die schweren Arbeitsgeräte verladen worden waren. Ob die Gauner noch weitere Gegenstände entwendeten, steht bisher nicht fest. Der Wert der feststehenden Beute beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Kabeldiebstahl auf Baustelle,

Kriftel, Raiffeisenstraße, Freitag, 07.10.2022, 17:30 Uhr bis Montag, 10.10.2022, 13:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte Kabel im Wert von etwa 2.000 Euro von einer Baustelle in Kriftel mitgehen lassen. Hierfür verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Baustellengelände in der Raiffeisenstraße, wo sie nahezu 100 Meter Kabel aus der dort verlegten Stromleitung herausschnitten. Für den Diebstahl des Kabels mussten darüber hinaus die Schlösser von mehreren Stromkästen aufgebrochen werden. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Kinderräder aus Schuppen von Kita gestohlen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Frankfurter Straße, Freitag, 07.10.2022 bis Montag, 10.10.2022

(jn)Unbekannte Täter haben das vergangene Wochenende genutzt, um zweirädrige Fortbewegungsmittel für Kinder aus einer Marxheimer Kindertagesstätte zu stehlen. Den Spuren am Tatort in der Frankfurter Straße zufolge, betraten die Täter das Grundstück und brachen dort die Tür eines Schuppens auf. In diesem wurden Kinderroller und -fahrräder gelagert. Im Anschluss gelang den Unbekannten mit jeweils einem Roller und einem Fahrrad die Flucht. Der zurückgelassene Sachschaden an der Tür und dem Holzrahmen lässt sich auf 300 Euro beziffern.

Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 an die Hofheimer Polizei übermitteln.

5. Audi vorsätzlich beschädigt,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schweriner Weg, Samstag, 08.10.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 15:00 Uhr

(jn)Zu einer augenscheinlich mutwilligen Sachbeschädigung an einem grauen Audi kam es zwischen Samstag und Sonntag im Hofheimer Stadtteil Marxheim. Der Geschädigte hatte, seinen Angaben zufolge, seinen Pkw um 19:00 Uhr in der Schweriner Straße abgestellt. Am Sonntagnachmittag musste er dann gegen 15:00 Uhr feststellen, dass ein Außenspiegel abgeknickt und die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Die Kosten für die Reparatur werden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Fahrertür und Motorhaube zerkratzt,

Hochheim am Main, Massenheim, Akazienring, Nacht zum Montag, 10.10.2022

(jn)In der Nacht zum Montag wurde in Hochheim ein Tesla von einem oder mehreren unbekannten Tätern zerkratzt. Das graue Fahrzeug parkte im Akazienring im Stadtteil Massenheim, als die Unbekannten sowohl die Fahrertür als auch die Motorhaube allem Anschein nach vorsätzlich beschädigten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 von der Flörsheimer Polizei entgegengenommen.

