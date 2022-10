Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag des 30.10.2022, gegen 13 Uhr, griffen mehrere Männer einen 38-Jährigen in der Schlesier Straße im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt an. Der 38 Jahre alte Geschädigte saß mit seiner 63-jährigen Mutter auf dem dort befindlichen Spielplatz, als seine Mutter von einer unbekannten Frau beleidigt worden sein soll. Der 38-Jährige habe die Unbekannte darauf angesprochen. In Folge erschienen vier, bislang unbekannte Männer und griffen den 38-Jährigen an. Die Männer schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Kopf des Geschädigten ein. Danach entfernten sie sich in Richtung Mecklenburger Straße von dem Spielplatz. Die Täter wurden als ca. 20 - 25 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Weiterhin trugen sie dunkle Kleidung. Drei der flüchtigen Männer hätten zudem eine kräftige Statur gehabt. Die unbekannte Frau wurde als circa 40 Jahre alt, mit mittellangen blonden Haaren beschrieben. Der Geschädigte wurde durch die Schläge und Tritte leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

