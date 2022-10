POL-PPRP: Raub mit Messer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag des 30.10.2022, gegen 13 Uhr, griffen mehrere Männer einen 38-Jährigen in der Schlesier Straße im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt an. Der 38 Jahre alte Geschädigte saß mit seiner 63-jährigen Mutter auf dem dort befindlichen Spielplatz, als seine Mutter von einer unbekannten Frau beleidigt worden sein soll. Der 38-Jährige habe die Unbekannte darauf angesprochen. In Folge ...

