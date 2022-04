Polizeidirektion Lübeck

Folgemeldung: Betrunkener Autofahrer landet nach Unfall auf dem Dach, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 26.04.2022, ist auf der K 61 zwischen Bujendorf und Röbel ein alleinbeteiligter Fahrer mit seinem Pkw in einem Kurvenbereich verunglückt und in der Folge auf dem Dach gelandet.

Nach den ersten Feststellungen vor Ort wurde bei dem 56-jähriger Fahrer eines Seat Arosa Atemalkohol festgestellt, ein entsprechender Test konnte jedoch aufgrund des Gesundheitszustandes des Fahrers nicht durchgeführt werden.

Nach den neuesten Erkenntnissen war der 56-jährige Ostholsteiner jedoch nicht alkoholisiert und der Unfall ereignete sich infolge plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme.

Der Fahrer befindet sich weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

