POL-UN: Kreis Unna - Erneute Warnung vor WhatsApp-Betrugsmasche: Täter hatten teilweise Erfolg

Bönen (ots) - Am 02.04.2022 (Sa.) in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 20:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang in eine Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Bönen. Nachdem die verschlossene Wohnungstür aufgebrochen wurde, wurde die Wohnung durchwühlt. Es wurde Schmuck entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an ...

