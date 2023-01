Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.01.23 (2)

Sachbeschädigung an Pkws

Zwischen dem 23.12.22 und dem 02.01.23, 08:20 Uhr wurden in der Thüringer Straße in Eschwege auf dem Ausstellungsplatz eines Autohauses mehrere Autos beschädigt. Unbekannte betraten in diesem Zeitraum das Firmengelände und beschädigten dort insgesamt sechs Autos unterschiedlicher Marken durch Zerkratzen der Fahrzeugseiten. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 6500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Schloßstraße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 29.12.22, 16:30 Uhr und heute Morgen, 09:00 Uhr wurde ein in Höhe der Hausnummer 29 geparkter weißer Skoda Fabia beschädigt. Offenbar fuhr das verursachende Fahrzeug zu dicht an dem geparkten Auto vorbei, wodurch dieses im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite gestreift wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR; Hinweise: 05653/97660.

