POL-HI: Alfeld - Dieseldiebstahl

Alfeld (vos) - In der Nacht vom 27.12.2022 auf den 28.12.2022 kam es zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr auf dem Gelände eines Busunternehmens in der Straße Neue Wiese zu einem Dieseldiebstahl. Der unbekannte Täter hebelte die Tür zu einem Raum auf, in dem eine Tanksäule steht und entwendete wohl über 700 Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

