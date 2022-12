Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Praxen und Fitnessstudio

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Gestern wurden der Polizei diverse Einbrüche gemeldet, die aufgrund der Weihnachtstage oder Schließzeiten erst in den gestrigen Morgenstunden festgestellt wurden.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die zu den Taten, den Tätern oder der Vorgehensweise Hinweise geben können.

In der Straße Kurzer Hagen in Hildesheim stiegen unbekannte Täter zwischen dem 21.12.2022, 14:00 Uhr, und dem 27.12.2022, 09:30 Uhr, in gleich zwei Praxen in einem Gebäudekomplex ein. Sie verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam über je ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Eine geringe Menge Bargeld fiel den Tätern bei der anschließenden Suche nach Diebesgut in die Hände, welches sie mitnahmen.

Zwischen dem 22.12.2022, 18:00 Uhr, und dem 27.12.2022, 07:00 Uhr, suchten unbekannte Täter Praxen in dem Gebäudekomplex Am Ratsbauhof in Hildesheim auf, drangen gewaltsam über Fenster und Türen in die Räumlichkeiten ein und flüchteten nachdem sie vergeblich nach Beute gesucht hatten.

In das Fitnessstudio im Sykeweg in Hildesheim gelangten die unbekannten Täter ebenfalls über ein Fenster in das Innere. Anschließend hebelten sie eine Tür zu einem Büro auf, durchwühlten dieses und verschwanden ohne Diebesgut über eine Notausgangstür. Hier liegt die Tatzeit zwischen dem 26.12.2022, 18:00 Uhr, und dem 27.12.2022, 06:25 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell