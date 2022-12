POL-HI: Diebstahl aus Kühlanhänger der Landschlachterei Hanke in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Ein Tatverdächtiger brach am vergangenen Wochenende in zwei Stationen eines Krankenhauses in der Goslarschen Landstraße in Hildesheim ein, entwendete Geld und Süßigkeiten und verweilte anschließend in den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Mann eine Terrassentür auf, drang gewaltsam in die dortigen Büroräume ein und stahl Geld und Süßigkeiten. Danach hebelte er eine weitere Terrassentür einer Station auf ...

