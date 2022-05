Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0265--Betrüger unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen , OT Sebaldsbrück, Zeit: 28.04.2022, 10:00 Uhr / 02.05.2022, 13:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Montagmittag einen 31- jährigen Mann vorläufig fest. Er hatte zusammen mit drei weiteren unbekannten Männern, überteuerte Handwerksleistungen abgerechnet und ein paar Tage später versucht, nochmals einen Scheck einzulösen. Die Polizei warnt vor der sogenannten Wucher-Masche.

Am 28.04.22 gegen 10:00 Uhr klingelten vier fremde Personen an der Haustür eines 80-jährigen Bremers und boten gegen Bezahlung Arbeiten im Garten an. Man einigte sich daraufhin auf einen Preis und die vermeintlichen Gärtner begannen mit der Arbeit. Nachdem sie fertig waren, war der Preis für die erbrachten Leistungen plötzlich neunmal so hoch. Die Handwerker brachten den Rentner dazu, die viel zu hohe Summe in bar zu übergeben. Eine Rechnung wurde für einen späteren Zeitpunkt versprochen.

Am 02.05.2022 versuchte einer der Männer in einer Sparkassenfiliale einen vermeintlich vom betrogenen Bremer unterschriebenen Scheck über nochmals mehrere Tausend Euro einzulösen. Die Mitarbeiter der Bank wurden stutzig und informierten die Polizei. Der 31-jährige Niedersachse konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Wucher und Betrugs eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich vor betrügerischen Arbeitskolonnen und empfiehlt in diesem Zusammenhang:

Lassen sie sich von Handwerkern für Arbeiten ein Angebot erstellen oder fordern sie einen Kostenvoranschlag und vereinbaren sie einen konkreten Leistungsumfang. Lassen sie sich nach Abschluss der Arbeiten eine Rechnung aushändigen und prüfen sie diese genau. Schauen sie auch bei Angeboten von unbekannten Personen, die Ihnen spontane Arbeiten auf Ihrem Grundstück anbieten genau hin.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell