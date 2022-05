POL-HB: Nr.: 0264--Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Dietrichstraße Zeit: 3.5.22, 1.20 Uhr In Walle brannte in der Nacht zu Dienstag ein VW Bus vollständig aus. Dabei wurde auch ein weiteres Auto zerstört und mehrere Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. In der Nacht brannte der VW Multivan, der in der Dietrichstraße am Straßenrand geparkt war, in voller Ausdehnung. Die Flammen ...

