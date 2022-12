Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen- Vollsperrung aufgrund Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (wes). Am Mittwoch, den 28.12.2022, gegen 10:00 Uhr, befährt der 41-jährige Fahrzeugführer mit einem LKW samt Anhänger die Straße An der Zuckerfabrik aus Sarstedt kommend in Fahrtrichtung Nordstemmen. Kurz nach der Kreuzung Zum Klay kommt der Fahrzeugführer mit seinem LKW aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall des LKW wird die Schutzplanke, sowie mehrere Leitpfosten beschädigt. Durch die Kollision entsteht ein Schaden an dem LKW. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde besteht keine Gefahr für das Erdreich durch austretende Betriebsstoffe. Die freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren vor Ort. Aufgrund der Bergung des LKW und der Säuberung der stark verschmutzten Fahrbahn, war die Straße etwa drei Stunden vollgesperrt.

