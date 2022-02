Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

In Apolda, Straße des Friedens beschädigte am 08.02.2022, gegen 11:30 Uhr ein Fahrzeug, welches das Parkdeck der Marktpassage in Richtung Heidenberg verließ, im Vorbeifahren einen Holzpfosten, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig und ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter 03644/541-0 zu melden.

