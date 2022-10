Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unbekannte Täter "erleichtern" 2 junge Männer um Wertgegenstände.

Lippe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter "erleichterten" am Dienstag (18. Oktober 2022) zwei junge Männer am Lemgoer Bahnhof um ihre Wertsachen. Die 16 und 18 Jahre alten späteren Opfer hielten sich gegen 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Die zwei Täter sprachen sie an und baten sie, mit in den Bereich des Parkplatzes hinter dem Bahnhofsgebäude zu kommen. Dort erläuterten sie ihren Opfern, dass man sie nun durchsuchen werde. Die Täter stahlen verschiedene Gegenstände. Unter anderem etwas Bargeld, einen Personalausweis sowie ein Smartphone der Marke "Huawei". Anschließend nahmen die Diebe den Zug, der in Richtung Lage fährt. Aus Angst vor den körperlich überlegenen Tätern haben die beiden Opfer den Diebstahl über sich ergehen lassen. Die Diebe werden folgendermaßen beschrieben: Beide sind etwa 1,80 m groß und ca. 20 Jahre alt. Sie könnten türkischer Herkunft sein. Einer trug eine blaue Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans sowie schwarze "Nike Airforce"-Sneaker. Der zweite Täter soll eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Sneaker getragen haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall am Bahnhof geben kann oder Hinweise zur Identität der Diebe hat, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Bad Salzuflen in Verbindung; Telefon 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell