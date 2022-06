POL-WES: Hamminkeln - Unfall forderte zwei Schwerverletzte

Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel weist nochmal auf die kommende Fahrradcodieraktion in Hünxe hin. Am Donnerstag, den 09.06.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr codieren Polizeihauptkommissar Martin Riffer und sein Team des Bezirksdienstes Hünxe/Schermbeck auf dem Rathausvorplatz in Hünxe (Dorstener Straße 24) ihre Fahrräder und E-Bikes. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten ...

mehr