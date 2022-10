Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Seitenscheibe von PKW zerstört.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag (17. - 18. Oktober 2022) in einen in der Hebbelstraße abgestellten Wagen zu gelangen. Die Täter zerstörten eine Seitenscheibe des Mini Coopers. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug nichts. Möglicherweise fühlten sich die Täter gestört. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

