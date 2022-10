POL-EL: Uelsen - 52-jährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit Ihrem 58-jährigen Mann schwer verletzt

Meppen (ots) - Am Freitag in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr, wurde in Meppen an der Lathener Straße auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes ein geparkter VW Golf von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigt. Da sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen, Tel.: 05931/9490, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr