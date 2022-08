Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Geräusche

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Anwohnerin der Straße "Am Storchenbaum" in Mehlingen meldete sich am Freitag telefonisch bei der Polizei. Sie gab an, am Freitagmorgen gegen vier Uhr durch ein Geräusch in der Nachbarschaft geweckt worden zu sein. Das Geräusch klang für die Frau nach dem Hochschieben eines Rollladens. Sie hätte dann das Fenster geöffnet und eine Person in Richtung Wald davon rennen gesehen. An welchen der Häuser sich die Person zu schaffen gemacht habe, konnte sie nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder eventuell Geschädigte sich bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße unter 0631 369-2150 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell