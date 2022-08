Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Im St.-Quentin-Ring ist es am Sonntagnachmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Zeugen beobachteten kurz nach 16 Uhr, wie ein Fiat Ducato auf seinem Weg in Richtung Kantstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter touchierte. Dadurch wurde an dem Transporter der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotzdem fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Fiat und meldete es der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell