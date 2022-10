Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Nach Streifanstoß geflüchtet.

Lippe (ots)

Am Sonntag (16. Oktober 2022) parkte ein 63-jähriger Mann seinen weißen Ford auf einem Streifen zwischen Fußweg und Fahrbahn an der Bahnhofstraße. Aufgrund einer Veranstaltung parkten dort mehrere Fahrzeuge. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den auf Höhe der Hausnummer 129 geparkten Ford zwischen zirka 10:30 und 12:15 Uhr. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Wer die Unfallflucht beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

