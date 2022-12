POL-WND: PKW zerkratzt

Tholey (ots) - Am Mittwoch, dem 30.11.2022, kam es in Tholey, in der St. Wendeler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Zufahrt des Aldi-Marktes, als ein von dort, in die St. Wendeler Straße einbiegender Lieferwagen mit einem kreuzenden PKW zusammenstieß. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per Email an pi-st-wendel@polizei.slpol.de Rückfragen von ...

