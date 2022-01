Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigungen in der Silvesternacht

Jena (ots)

Etliche Sachbeschädigungen gab es in der Silvesternacht im Stadtgebiet von Stadtroda. Im Bereich des Tachover Rings und am Friedhof wurden mehrere Zäune beschädigt, in der Klosterstraße Verkehrszeichen umgeknickt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadtroda unter 036428 640 zu melden.

