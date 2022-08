Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lenker von Moped abgeschraubt und gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein bislang noch unbekannter Dieb machte sich gestern (29.08.2022), in der Zeit zwischen 08.15 Uhr - 11.55 Uhr, an einem Moped der Marke Simson zu schaffen, das in der Martin-Luther-Straße abgestellt war. Dabei entwendete er unter anderem den Lenker der Simson, bevor ihm die Flucht gelang. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

