LPI-G: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 26.08.2022 wurde in der Otto-Dix-Straße in Oberzetzscha der Fahrer eines Pkw Skoda kontrolliert. Gegen 21.00 Uhr ergab ein freiwilliger Atemalkohltest bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ...

