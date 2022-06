POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Montag, 06. Juni 2022, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Schäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Kiel mit einem Honda die Autobahn 1 in ...

