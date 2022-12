Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze in der zweiten Wochenhälfte

Sprockhövel (ots)

In der zweiten Wochenhälfte wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einigen Einsätzen alarmiert.

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 8:30 Uhr eine Ölspur auf der Querspange gemeldet. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich über mehrere Ortsteile. Eine Ölspur konnte nicht festgestellt werden. Der Einsatz endete daraufhin.

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr um 5:34 Uhr zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf der Höhe" alarmiert. Vor Ort wurde eine hilflose und möglicherweise erkrankte oder verletzte Person hinter der verschlossenen Wohnungstür vermutet. Die Tür wurde durch die Feuerwehr mit Spezialwerkzeug geöffnet. Der Bewohner wurde an den mitalarmierten Rettungsdienst übergeben.

Bereits um 7:29 Uhr ereignete sich eine ähnliche Meldung in der Falkenstraße. Vor Ort musste sich die Feuerwehr allerdings gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Im Anschluss konnte die Bewohnerin an den Rettungsdienst übergeben werden.

Am frühen Freitagabend rückte die Feuerwehr um 17:45 Uhr zu einem gemeldeten Kaminbrand in der Straße "Alt Bossel" aus. Beim Betrieb einer Feuerstätte in einer Wohnung kam nach Aussage des Bewohners zu einem Rausgasaustritt aus dem Ofen, weshalb er diesen sofort ablöschte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und kontrollierte den Bereich mit Messgeräten. Im Anschluss konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Um 21:50 Uhr brannte ein Müllbehälter im Bereich "Hohe Egge Unterweg". Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand mit einem C-Rohr über eine aus dem Fahrzeug abrollbare Schnellangriffsleitung.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr um 5:33 Uhr erneut zu einer Not-Türöffnung alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Hibbelweg verschaffen. Im Anschluss konnte der Bewohner rettungsdienstlich versorgt werden.

