POL-ESW: 29-Jährige bei Unfall verletzt

Eschwege (ots)

Um 08:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 29-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 27 aus Richtung Unterrieden kommend in Richtung Eschwege. In einer Linkskurve zwischen Unterrieden und dem Abzweig nach Wendershausen verlor sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie auf eine Leitplanke auf und schleuderte anschließend mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Hierdurch überschlug sich das Auto mehrfach und kam letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in das Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Da dieser nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Unterrieden sperrte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Zu diesem Zweck musste die Bundesstraße zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr voll gesperrt werden.

