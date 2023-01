Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht in Witzenhausen - Polizei bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Um 21:17 Uhr befuhr gestern Abend ein Pkw in Witzenhausen die Schützenstraße (B 451) aus Richtung "An der Schlagd" kommend in Fahrtrichtung "Hinter den Teichhöfen". Auf Höhe der Einmündung zur Oberburgstraße kam das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort zunächst einen Baum. Im weiteren Verlauf überfuhr das Auto mehrere Verkehrsschilder und prallte gegen einen weiteren Baum. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeibeamten vor Ort sprachen von einem größeren Schadensbild durch verstreute Glas- und Kunststoffteile sowie ausgelaufenen Motoröl. Insgesamt wurden drei Verkehrsschilder sowie zwei Bäume beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR zum Nachteil des städtischen Bauhofes entstand. Dieser wurde noch am Abend zur Fahrbahnreinigung und für das Aufstellen der notwendigen Beschilderung angefordert.

Hinweise auf VW Golf

Die Ermittlungen am Unfallort sowie die ersten Zeugenhinweise ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen VW Golf IV, silber- oder graufarben, viertürig mit ESW-Kennzeichen handelt. Nach der Kennung "ESW" folgen zwei Buchstaben und drei Zahlen, die derzeit noch unbekannt sind. Auffällig war auch ein gelblicher (heller)Aufkleber oder ähnliches auf der linken Seite an der C-Säule. Das Auto muss zudem im Frontbereich erheblich beschädigt sein, so die Einschätzung der mit der Unfallaufnahme befassten Polizeibeamten der Polizeistation Witzenhausen.

Die sofort eingeleitete Fahndung am gestrigen Abend nach dem verunfallten VW Golf verlief ergebnislos, so dass die Polizei in Witzenhausen um Hinweise auf die Unfallverursacherin oder den Unfallverursacher unter 05542/93040 bittet.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell