POL-ESW: Pressebericht vom 11.01.23

Markise beschädigt

Beim Befahren der "Weinreihe" in Bad Sooden-Allendorf beschädigte gestern Morgen, um 06:30 Uhr, ein 22-Jähriger aus Guxhagen mit einem Lkw die Markise eines dortigen Cafés. An der Markise entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände des Ärztehauses in Eschwege, Am Bahnhof, parkte gestern Vormittag, um 11:15 Uhr, ein 73-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw aus. Dabei touchierte er mit dem Auto einen geparkten Pkw Mercedes der geringfügig am Kennzeichen beschädigt wurde. Schaden: 50 EUR.

Wildunfall

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt die B 250 in Richtung Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das sich nach dem Aufprall entfernte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Fahrrad

Zwischen dem 07.01.23, 22:30 Uhr und dem 08.01.23, 08:00 Uhr wurde aus einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Bernhard-Engelhardt-Straße in Eschwege ein älteres Damenfahrrad sowie eine Heckenschere entwendet, wie gestern angezeigt wurde. Schaden: ca. 100 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 23:50 Uhr wurde gestern Abend in der Kirchstraße in Hessisch Lichtenau ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A 6 offenbar beim Vorbeifahren gestreift, wodurch das Auto im hinteren linken Bereich beschädigt wurde. Schaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gehweg beschädigt

Um 10:27 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 45-Jähriger aus Senden mit einer Sattelzugmaschine und einem Schwerlastanhänger die L 3401 aus Richtung Ermschwerd kommend. Geleitet von seinem Navigationsgerät und aufgrund der Sperrung auf der BAB 7 beabsichtigte der Fahrer dann in Kleinalmerode auf die L 3237 in Richtung Kassel abzubiegen. Beim Abbiegen beschädigte der Schwerlastanhänger den rechten Gehweg und riss das dort verlegte Pflaster auf einer Länge von ca. 30 Metern auf. Da der Gehweg nicht mehr nutzbar war, wurde der Bauhof Witzenhausen zwecks erster Maßnahmen am Gehweg (Absperrung, Beschilderung) angefordert.

