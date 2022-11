Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht.

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.11.2022, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr wurde bei einem Wendemanöver ein Hoftor in der Mannheimer Straße in Höhe der Fußgängerzone in Bad Dürkheim beschädigt. Der Fahrer touchierte beim rückwärtigen Rangieren und Wenden mit seinem PKW das Hoftor. Anschließend begutachtete der Fahrer den verursachten Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß mit dem Hoftor lässt sich dieses nicht mehr ordnungsgemäß benutzen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell