Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erheblich betrunkener Autofahrer

Haßloch (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldet am 06.11.2022, gegen 00:30 Uhr, bei der Polizei in Neustadt einen auffälligen PKW, welcher mit unsicherem Fahrverhalten in Rtg. Haßloch unterwegs sei. In Haßloch konnte das genannte Fahrzeug aufgenommen und der betreffende Fahrer einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 34-jährigen Mann einen Wert über 2 Promille, woraufhin eine ärztliche Blutprobenentnahme angeordnet werden musste. Da sich der uneinsichtige Fahrer auf der Dienststelle angekommen gegen die Maßnahme zur Wehr setzte, musste die Entnahme unter Zwangsanwendung erfolgen. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

