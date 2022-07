Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen der Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein führen zu verschiedensten Feststellungen

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum 03.07.2022 bis 04.07.2022 führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Gerolstein durch. Hierbei stellten sie eine Vielzahl verschiedenster Verstöße fest.

So führte eine 54-jährige Fahrzeugnutzerin aus dem Bereich der VG Gerolstein am 03.07.2022 gegen 15:26 Uhr ihren Personenkraftwagen im öffentlichen Verkehrsraum auf der Hochbrücke in Gerolstein, obwohl das Fahrzeug nicht über einen ausreichenden und erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 04.07.2022 gegen 11:30 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen in Gerolstein kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Das Ergebnis des durchgeführten Tests lag unter 0,5 Promille, so dass dem Fahrzeugführer lediglich die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt wurde. An dieser Stelle sei dennoch nochmals auf die Gefährlichkeit der alkoholisierten Teilnahme am Straßenverkehr hingewiesen.

Am 04.07.2022 gegen 16:32 Uhr wurde das Fahrzeug eines 43-jährigen Mannes aus dem Bereich der VG Daun in der Ortslage von Gerolstein kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit Januar 2021 (also über 1,5 Jahre) abgelaufen war. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell