Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Sportplatz in Hupperath

Wittlich (ots)

Am 04.07.2022 wurde ein LKW, der im Rahmen der Festlichkeiten am Sportplatz in Hupperath dort abgestellt war beschädigt.

Nach den Aufräumarbeiten amheutigen Tage, anlässlich der Festlichkeiten am Sportplatz Hupperath, war ein LKW in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr unbeaufsichtigt am Sportplatz in Hupperath abgestellt. In dieser Zeit haben bislang unbekannte Täter die beiden Seitenscheiben der Fahrerkabine mit Steinen eingeworfen, sodass diese in Gänze zersprangen. Es ist ein Schaden von 500 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzten.

