Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots)

Am 05.11.2022, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer den Haßlocher Burgweg und bog nach rechts in seine Grundstückseinfahrt ein. Hierbei sei es zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter-Fahrer gekommen, welcher beim Aufprall zu Boden gefallen sei. Der männliche E-Scooter-Fahrer habe danach jedoch unvermittelt seine Fahrt fortgesetzt und auf ein Zurufen des PKW-Fahrers nicht reagiert. Bei dem flüchtenden Fahrer soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Zumindest am PKW entstand Sachschaden.

