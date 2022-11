Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.11.2022 gegen 12:30 Uhr kam es in der Salinenstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr den Radweg in Richtung Kurpark, stürzte hierbei aus zunächst ungeklärter Ursache über den Lenker seines E-Bikes auf den Kopf und wurde für einen kurzen Moment bewusstlos. Hierbei zog sich der 53-jährige Radfahrer eine Platzwunde am Kopf und eine Schlüsselbeinfraktur zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

