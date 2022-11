Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Dienstag, 15. November 2022, gegen 10.55 Uhr, kam es in der Wittensander Straße in Höhe der Abfahrt B72 zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Delmenhorst beabsichtigte von der B72 kommend nach links auf die Wittensander Straße zu fahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden PKW eines 30-jährigen Fahrers ...

