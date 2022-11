Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbrüche in Firmengebäude

Zwischen Samstag, 12. November 2022, 14:00 Uhr und Montag, 14. November 2022, 06:00 Uhr kam es in der Straße Steinbrüggen zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannter Täter begaben sich auf ein dortiges Firmengelände und brachen in dortige Büroräumlichkeiten ein. Anschließend durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeuge. Zu einer ähnlichen Tat kam es zwischen Sonntag, 13. November 2022, 19:00 Uhr und Montag, 14. November 2022, 06:00 Uhr im Gewerbering. Auch hier begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück und brachen in ein Verwaltungsgebäude ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht und nach bisherigen Erkenntnissen Elektronikgeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Dinklage - Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 13. November 2022, 20:00 Uhr und Montag, 14. November 2022, 10:00 Uhr kam es im Hörsterkamp zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte über eine Tür in das Gebäude einzudringen, was ihm nicht gelang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 13. November 2022, kam es zwischen 02:00 und 10:00 Uhr in der Straße Hörsterkamp zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Audi A4, der vor einem dortigen Wohnhaus stand. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl aus Firmentransporter

Zwischen Freitag, 04. November 2022, 15:00 Uhr und Montag, 14. November 2022, 07:30 Uhr kam es in der Langfördener Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Firmentransporter der Marke Peugeot, der am Straßenrand abgestellt war. Aus diesem wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Holdorf - Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, 14. November 2022, 21:00 Uhr und Dienstag, 15. November 2022, 00:03 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Zum Hansa-Center zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Kraftstofftank eines Lkw, Mercedes Actros, zu schaffen und entwendete so etwa 600 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. November 2022, wurde gegen 07:44 Uhr auf dem Bokerner Damm ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Am Montag, 14. November 2022, sollte gegen 21:50 Uhr auf der Schneiderkruger Straße ein 24-jähriger Motorroller-Fahrer aus Visbek kontrolliert werden. Als die Polizeibeamten ihm Haltesignale gaben warf er den Motorroller in einen Graben und versuchte zu flüchten. Der Mann konnte kurze Zeit später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Motorroller nicht versichert ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 15. November 2022, wurde gegen 01:05 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Lingen auf der Dammer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. November 2022, kam es gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung der Lohner Straße und Lüscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage übersah beim Rechtsabbiegen von der Lüscher Straße auf die Lohner einen 21-jährigen Fahrradfahrer, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 11. November 2022, 12:00 Uhr und Sonntag, 13. November 2022, 15:00 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Vorbeifahren einen Opel und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. November 2022, kam es gegen 13:32 Uhr auf der Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne beabsichtigte auf ein Grundstück abzubiegen und bremste ab. Dies erkannte ein nachfolgender 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell