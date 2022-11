Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung und Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 13. November 2022, kam es gegen 05.21 Uhr in der Straße Grüner Hof auf einem Tankstellengelände zu einer Körperverletzung. Ein 20-Jähriger aus der Ukraine trat aus bislang unbekannten Gründen einem 30-Jährigen aus Friesoythe gegen den Kopf. Anschließend floh er vom Tatort in zunächst unbekannte ...

