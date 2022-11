Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 13. November 2022, kam es gegen 06:00 Uhr in der Großen Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Personengruppe von vier bislang Unbekannten soll einen 40-jährigen aus Vechta und dessen 43-jährige Begleiterin aus Steinfeld mit einer Glasflasche angegriffen haben. Beide erlitten leichte Kopfverletzungen. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von landwirtschaftlichen Anbaugeräten

Zwischen Sonntag, 06. November 2022, und Samstag, 12. November 2022, kam es auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen Grubber samt Streugerät. Es handelte sich hierbei um ein blaues Modell der Marke "Frost". Der Streuer sei gelb und vom Hersteller APV gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Steinfeld - Küchenbrand

Am Sonntag, 13. November 2022, kam es gegen 11:15 Uhr in einer Wohnung in der Handorfer Straße zu einem Brand. Im Rahmen der Essenszubereitung geriet eine Dunstabzugshaube in Brand. Die Feuerwehr Steinfeld rückte mit 30 Einsatzkräften aus und konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Rest der Wohnung verhindern. Die beiden 85- und 86-jährigen Bewohner blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist zunächst unbekannt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 13. November 2022, kam es gegen 22:44 Uhr in der Mühlenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte alle Reifen eines Ford Focus, der am dortigen Straßenrand geparkt war. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss, Beleidigung und Bedrohung der Polizeibeamten

Am Sonntag, 13. November 2022, sollte gegen 14:13 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld kontrolliert werden. Dieser entzog sich zunächst der Kontrolle, konnte jedoch etwa eine Stunde später ausfindig gemacht werden. Neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Daher wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Während des Transportes und der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte er vier eingesetzte Beamte massiv. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Kindertagesstätte

Zwischen Freitag, 11. November 2022, 18.00 Uhr und Samstag, 12. November 2022, 07.54 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Graskamp, auf das Gelände der dort ansässigen Kindertagesstätte. Anschließend hebelten sie mehrere Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier brachen sie Spinde auf und durchsuchten die Räume. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 10. November 2022, 07.00 Uhr bis 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Schachtelhalmweg, das mittels Rahmenschloss verschlossen an der dortigen Bushaltestelle abgestellte Pedelec des Herstellers Fischer, Cita 3.1i einer 38-jährigen aus Goldenstedt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 13. November 2022, 00.05 Uhr befuhr ein 62-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Große Straße in Vechta. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 11. November 2022, 08.212 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Goldenstedt mit einem Lkw die Straße "Am Sternbusch" in Vechta. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Es wurde ein Atemalkoholgehalt von 0,51 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell