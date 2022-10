Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

An der Tellstraße beschädigte zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf (grau), der am rechten Fahrbahn geparkt war. Der entstandene Schaden, eine langer Kratzer an der linken Fahrzeugseite, beträgt etwa 2.000 Euro. Nähere Hinweise zu dem Flüchtigen liegen bisher nicht vor.

Bottrop

Am Mittwoch, in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr, wurde ein Auto auf einem Parkplatz an der Warner-Allee beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der rote Mazda 3 wurde vorne links beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell