Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Auf der Blumenstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde und wenn, was erbeutet wurde, ist noch unklar. Die unbekannten Täter gelangten über eine Terrassentür ins Haus. Der Einbruch wurde am Mittwochabend festgestellt, die Tat selbst kann aber schon wenige Tage zurückliegen.

Herten:

Auf der Langenbochumer Straße in Westerholt wollten unbekannte Täter in eine Kita einbrechen. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf, wurden dann aber offenbar durch einen akustischen Alarm verschreckt und flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Die Tat passierte vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, irgendwann zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen.

Recklinghausen:

Nach einem Einbruch in ein Restaurant An der Mollbecke wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Unbekannte Täter waren um kurz nach Mitternacht (in der Nacht auf Donnerstag) in das Gebäude eingebrochen, nachdem sie ein Fenster der Restaurantküche eingeschlagen hatten. Neben dem Gastraum wurden auch Spinde im Personalraum durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde sichergestellt. Die Täter sind damit möglicherweise unterwegs gewesen. Für die Fahndung nach den Einbrechern wurde auch der Hubschrauber eingesetzt, die Suche nach den Täter verlief bislang aber erfolglos. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei zu verständigen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111

