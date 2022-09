POL-SE: Moorrege - Eigentümer von Albino-Kornnatter gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagnachmittag, den 16.09.2022, soll es in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zu einem Streit zwischen zwei Kindern auf ihren Fahrrädern und einem Fußgänger gekommen sein, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren die 10-Jährige und ihr 11-jähriger Bruder mit ihren Rädern gegen ...

mehr