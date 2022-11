Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mutmaßliche Diebe aus Vechta und Visselhövede im Bremer Hauptbahnhof ermittelt ++

Rotenburg (ots)

Mutmaßliche Diebe aus Vechta und Visselhövede im Bremer Hauptbahnhof ermittelt

Visselhövede. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Bäckerei am vergangenen Donnerstag kann die Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Bremen einen Erfolg verzeichnen. Bei einer Kontrolle von zwei Personen am Bremer Hauptbahnhof, welche keine Fahrkarte für die Zugfahrt Richtung Bremen gelöst hatten, konnte die Bundespolizei am Freitag, den 04.11.2022 mehrere Rollen Münzgeld (ca. 600,- Euro) sowie weiteres vermeintliches Diebesgut auffinden. Dies passte zum auffällig großen Münzgeldbetrag, welcher bei einem Diebstahl aus einer Bäckerei in Visselhövede am vergangenen Donnerstag entwendet wurde. Zudem waren die beiden Marokkaner auf Videoaufnahmen aus der Bäckerei erkennbar. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Personen auch im Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta auffällig geworden sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

