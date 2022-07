BPOLI LUD: Weiterreise gegen Bargeld

Görlitz (ots) - Am Sonntagabend (10. Juli 2022) haben Ludwigsdorfer Bundespolizisten einen Polen verhaftet. Der 33-Jährige wurde in der Berliner Straße in Görlitz angetroffen. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht. Die Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr in Höhe von 808,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) konnte er nicht zahlen. Nun sitzt der 33-Jährige ersatzweise für 20 ...

